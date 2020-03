La partitina “vera” costa un mese di stop a Maksimovic

La partitina vera voluta da Gattuso, con colpi da macho (con tre acciaccati), costa un mese di stop a Maksimovic.

Questa la diagnosi riportata dal Corriere dello sport:

il Camp Nou per Maksimovic resterà un rimpianto, un appuntamento ormai compromesso, anzi perduto. «Distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra». Le diagnosi raccontano il futuro, lo indirizzano, lo descrivono: non ci sarà Barcellona-Napoli per Maksimovic, che saprà più in là, forse persino oltre l’ottavo di finale, se e quando potrà rientrare con il Napoli, perché gli esami strumentali non mentono mai. E comunque era già tutto chiaro, s’era intuito venerdì pomeriggio che in quel dolorino si nascondesse una «sentenza».