Per Trasfermarkt è Allan è il giocatore più svalutato della Serie A

Il Corriere dello Sport riporta i dati Transfertmarkt sul valore della rosa dei club di Serie A. La Lazio è la squadra che registrato la rivalutazione più alta. La rosa è cresciuta di 52 milioni di euro, grazie soprattutto ai gol di Luis Alberto e Ciro Immobile.

Il giocatore che è calato di più è Allan.

“Il centrocampista del Napoli non può essere più considerato una prima scelta e fa registrare un passivo di 10 milioni di euro (da 50 a 40), due in più di Douglas Costa, ora fermo a 30M, e in cima alla lista dei “ribassati” della Juventus in cui compaiono anche Pjanic (65M, -5), Ramsey (35M, – 5) e Matuidi (13M, -5). I bianconeri scendono di 7M in totale, ma sono del Napoli (-37M) e del Torino (-13M) i down peggiori”.