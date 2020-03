«Non basta non uscire di casa. Fondamentale evitare contatti tra familiari»

L’appello del direttore delle Emergenze dell’ospedale di Bergamo: «Dobbiamo comportarci come se ognuno di noi potesse trasmettere il contagio e come se la persona che ci sta accanto possa essere contagiato»

Sull’Eco di Bergamo l’appello del direttore del Dipartimento di Emergenza, urgenza e critica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Luca Lorini. Non è sufficiente restare in casa, dice: occorre anche limitare i rapporti con i propri familiari all’interno delle abitazioni.

«Dobbiamo, e sottolineo dobbiamo tutti, avere comportamenti in ogni atto quotidiano come se ognuno di noi potesse trasmettere il contagio e come se la persona che ci sta accanto o che incontriamo, anche un parente stretto, potesse a sua volta essere contagiato o trasmettere il virus. Il coronavirus non chiede la carta d’identità o lo stato di famiglia per colpire».