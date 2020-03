Milik passa il tempo ai fornelli a girare frittate (VIDEO)

L’attaccante polacco del Napoli ammonisce su Instagram: “Ricorda – Dipende da ognuno di noi limitare lo sviluppo di questo virus”

Anche Arek Milik ha postato un video sui social per coinvolgere le persone e raccomandarle di stare a casa per combattere l’emergenza coronavirus. L’attaccante polacco in un video su Instagram si diletta a far roteare una frittata e commenta

Ricorda – Dipende da ognuno di noi limitare lo sviluppo di questo virus