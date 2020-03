Mattino: Gattuso non ha ancora capito se il rinvio della Coppa Italia è stato positivo per il Napoli

Vero che affrontare l’Inter riposata sarebbe stato un problema, ma è anche vero che il Napoli viene da un momento magico

Il rinvio della semifinale di Coppa Italia e lo slittamento della gare previste per il prossimo week end per consentire il recupero di quelle non disputate, ha portato il Napoli ad avere tempi molto dilatati. La formazione di Gattuso scenderà in campo la prossima volta solo il 13 marzo contro il Verona e per questo si sta rivalutando come organizzare gli allenamenti del periodo. Gattuso non sa ancora se valutare in maniera positiva il rinvio della Coppa Italia come scrive oggi il Mattino

Sotto il profilo sportivo il rinvio ha due chiavi di lettura per Ringhio: vero che affrontare l’Inter riposata sarebbe stato un problema, ma è anche vero che il Napoli viene da un momento magico.