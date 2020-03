Lo stop ai voli con la Spagna arrivato per l’emergenza coronavirus, ha messo a rischio le due gare di Europa League di domani. Si decide oggi

Il blocco dei voli tra Italia e Spagna a causa dell’emergenza coronavirus, sta mettendo a rischio lo svolgimento delle prossime gare di Europa League e Champions. La Gazzetta dello Sport riporta che la Uefa continua ad essere in contatto con Madrid per cercare di trovare una soluzione per far partire Inter e Roma

Per potersi muovere dall’Italia alla Spagna le squadre interessate, quindi Roma, Siviglia, Getafe, Inter e Napoli, devono chiedere un permesso speciale al Ministero de Fomento (sviluppo) spagnolo. I club si sono rivolti all’Uefa e la situazione è rimasta in assoluta incertezza tutto il giorno Nel pomeriggio filtrava ottimismo da Nyon si una soluzione condivisa con le autorità di Madrid. Però in serata la trattativa ha rallentato e la decisione è stata rimandata a oggi Oggi è un giorno importante per capire se l’Uefa riuscirà a trovare un accordo con le autorità di Madrid, così da apire corridoi per i voli privati delle squadre e permettere domani Siviglia-Roma e Getafe-Inter