Oggi le leghe europee chiederanno alla Uefa di spostare l’Europeo al 2021 per finire i campionati

Che cosa succederà con i rispettivi campionati di calcio? È chiaro che anche l’ottusità della Uefa dovrà arrendersi all’evidenza. In un tweet Nicolò Schira racconta che le principali leghe europee chiederanno oggi in una conference call con Giorgio Marchetti di spostare l’Europeo dal 2020 al 2021 in modo da consentire la fine dei rispettivi campionati una volta terminata l’emergenza coronavirus. I campionati – Serie A, Bundes, Premier, Ligue1 e altri – potranno così recuperare il tempo perduto (sempre che l’emergenza Covid-19 si chiuda entro un mese) e concludere i tornei nazionali.

Several European Leagues (Serie A, Liga, Ligue1, EPL and Bundesliga) will ask #UEFA to postpone #Euro2020 until 2021, in order to complete their respective championships after #Coronavirus. Today there will be a conference call with Giorgio Marchetti (#UEFA). #CoVid_19

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 11, 2020