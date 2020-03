La trattativa nella Juventus per gli stipendi (che saranno versati dopo giugno per il bilancio)

Mentre in Italia i vertici del calcio devono ancora discutere della possibilità del taglio degli stipendi dei calciatori, la Juve ha già cominciato a lavorarci seriamente.

Come riporta la Gazzetta dello Sport la dirigenza ha parlato con Chiellini il quale a sua volta ha consultato lo spogliatoio

Tre possibilità sul tavolo. La prima prevede il pagamento dello stipendio di marzo con due strade possibili: in caso di sospensione definitiva del campionato, la retribuzione verrebbe interrotta fino alla ripresa, mentre in caso di ritorno della Serie A si percepirebbe lo stipendio dei mesi di attività. La seconda possibilità consiste in una rinuncia a due mesi in caso di campionato cancellato, un mese in caso di ripresa del torneo. La terza è la più semplice: rinuncia a un mese e mezzo di ingaggio. In tutte le eventualità, gli stipendi pagati verrebbero versati nella prossima stagione, per favorire i conti del bilancio del 2019-20, che come sempre si chiuderà il 30 giugno.