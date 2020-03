La federazione spagnola crea un fondo di 500 milioni per le società di calcio

Lo ha annunciato il presidente federale Luis Rubiales: tutti i club di prima e seconda divisione, che potranno avere fino a 20 milioni a testa, rimborsabili in 5-6 anni

Dopo una conference call con i presidenti di tutte le federazioni regionali, la federcalcio spagnola (Rfef) ha reso noto che elargirà un “finanziamento” di 500 milioni di euro. Il presidente federale Luis Rubiales ha sottolineato l’importanza di questa decisione

“E’ una somma importante che servirà per fronte a questo momento di emergenza, dovuto alla pandemia. Il calcio conta poco di fronte a ciò che sta succedendo, ma dobbiamo darci tutti una mano”.

È a disposizione di tutti i club di prima e seconda divisione, che potranno avere fino a 20 milioni a testa, rimborsabili in cinque-sei anni.

“E’ una mano che tendiamo al calcio professionistico . Cercheremo di trovare soluzioni assieme alla Liga, è il momento di unire le forze. Se la stagione non viene portata a termine, i club non riceveranno per intero la parte che spetta a ognuno dei diritti televisivi”.