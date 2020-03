La carneficina in Lombardia non si arresta. Oggi altre 542 vite spezzate dal virus

Il tributo più grande è sempre pagato da Bergamo (289 morti in 24 ore) e Brescia (373 decessi). I nuovi positivi della regione sono 2117. Il totale dei contagiati sale a 39.415

Ancora dati impietosi, per la Lombardia. Ancora una carneficina. Oggi la regione perde altre 542 persone. Morti, cancellati da un virus che non sembra allentare la presa. Il tributo più grande è sempre pagato da Bergamo (289 morti in 24 ore) e Brescia (373 decessi). Anche nel lodigiano, dove si è sviluppato il primo focolaio, a Codogno, ci sono altri 23 morti.

I decessi totali della regione sono ormai 5944.

I nuovi contagiati sono 2117 (totale 39415), leggermente in calo, mentre ci sono 15 nuovi ricoverati (11152 totali) e 27 nuovi ingressi in terapia intensiva (totali 1319). I dimessi dagli ospedali sono +961 (totale 9000).

Milano tiene, per fortuna. I nuovi positivi sono 150, in calo rispetto a ieri. In calo anche i contagi di Brescia e Bergam0.