“In Toscana prelievi del sangue per scovare i positivi. Poi faremo i tamponi solo a loro”

Il Corriere della Sera intervista il governatore della Regione, Enrico Rossi: “Stiamo facendo 2mila tamponi al giorno ma saliremo a breve a 5mila. Arriveremo a 845 posti in terapia intensiva”

Sul Corriere della Sera un’intervista al governatore della Toscana, Enrico Rossi. Uno dei presidenti di Regione a favore dello screening con i tamponi per combattere l’epidemia di Covid-19. La Toscana è stata tra le prime regioni ad effettuare i test anche agli asintomatici.

“Ne stiamo facendo duemila al giorno e pensiamo di salire a breve a quota cinquemila. Ma non ci facciamo illusioni: non li possiamo fare a tutti”.

Per il servizio sanitario sarebbe impossibile sostenere uno screening a tappeto, spiega.

“Non riesco proprio a capire come si possa analizzare un numero altissimo di tamponi al giorno quando per ognuno servono dalle 4 alle 7 ore di analisi, si provocherebbero gravi rallentamenti ai laboratori. E dunque, dopo aver ascoltato gli esperti, in Toscana abbiamo elaborato una nuova strategia di screening pur continuando a fare più tamponi possibili”.