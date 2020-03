Il presidente del Getafe: “Non andremo a Milano a giocare contro l’Inter”

La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Angel Torres a Onda Cero: “Perderemo la partita a tavolino, non fa niente. Ma non mi assumerò di correre un rischio così alto”

Il Getafe non giocherà contro l’Inter. Sull’edizione online della Gazzetta dello Sport le parole rilasciate in radio dal presidente del Getafe, Angel Torres. Ai microfoni di Onda Cero, ha dichiarato che non ha alcuna intenzione di venire in Italia per la partita contro l’Inter di Europa League di giovedì. Troppo alto il rischio per l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

“Non andremo a Milano per giocare contro l’Inter. A meno che la situazione non cambi, noi non verremo a Milano. Saremo eliminati, perderemo la partita a tavolino. Ma non fa niente. Ma non sarò colui che si assumerà di correre un rischio così alto come questo di andare in una città dove il contagio è molto alto”.

Il presidente Torres ha anche scritto alla Uefa per spingerla a trovare un’altra sede per disputare la partita.