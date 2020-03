Il messaggio di Mertens ai medici del Monaldi: “Grazie. State facendo un grande lavoro”

Il belga ha registrato un video dedicato al personale sanitario dell’ospedale napoletano: “Lo so che per voi è un periodo difficile. Questo è un messaggio di forza. Ancora grazie, grazie”

Ieri Dries Mertens ha lanciato sui social un messaggio di solidarietà ai medici del Monaldi. Sul suo terrazzo di Posillipo, racconta il Corriere dello Sport, ha registrato un video in cui manifesta la sua ammirazione per il personale sanitario impegnato nell’emergenza Covid-19.

“Ciao ragazzi, questo è un video per gli infermieri e i medici del Monaldi e della Cardiologia Pediatrica. Ho visto tutti i video che stanno girando, che vi stanno facendo mentre aiutate le persone. Lo so che per voi è un periodo difficile, anche perché vorreste stare vicino alle vostre famiglie e non è possibile, ma state veramente facendo un grande lavoro. Questo è un messaggio di forza, ancora grazie, grazie. Un bacio. Forza!””