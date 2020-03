Il medico cinese: «Individuare subito i positivi e metterli in quarantena»

Racconta che la decisione di venire in Lombardia per due settimane è dovuta al “profondo sentimento di amicizia” che lo lega all’Italia.

Racconta le azioni che in Cina hanno portato a risultati positivi nella lotta al virus. Sono quattro.

«Primo: inquadrare in anticipo i casi sospetti; secondo, fare i tamponi il prima possibile per scoprire i positivi; terzo, chi è contagiato deve essere messo subito in quarantena. Infine, è importantissimo iniziare la terapia quando la malattia è ancora in una fase iniziale. Ci sono anche altre quattro misure pratiche. Bisogna mettere insieme tutti i pazienti positivi, radunare gli esperti e i medici specializzati, mettere in comune gli strumenti, e concentrare anche le persone che hanno necessità di diverse terapie».