Gazzetta: Napoli e Inter si sfideranno per Tsimikas

“Il profilo nuovo invece arriva dalla Grecia. L’Inter sta seguendo da vicino la crescita di Kostas Tsimikas, laterale sinistro dell’Olympiacos, 24 anni a maggio. Il giocatore è stato accostato anche al Napoli. Il club nerazzurro ha però di recente – lo scorso 23 febbraio per l’esattezza -mandato un osservatore per visionarlo dal vivo, nel match contro il Paok Salonicco. La valutazione del giocatore non è bassa, l’Olympiacos chiede 20 milioni, alla fine della scorsa estate ne ha rifiutati 5,5 dai francesi dallo Stade de Reims. Tsimikas deve la sua crescita nel settore giovanile dell’Olympiacos a Georgatos, vecchia conoscenza dell’Inter”.