Gazzetta: la Lega pensa al recupero di Juve-Inter in settimana

In questo caso ci sarebbe lo slittamento delle gare di Coppa Italia, come auspicato da De Laurentiis

Come riporta la Gazzetta dello Sport la settimana calcistica potrebbe variare. La Lega ha infatti indetto una riunione straordinaria per capire come approntare il calendario in vista dei rinvii causati dall’allarme Coronavirus.

Ci sarebbero diverse ipotesi sul tavolo per i recuperi delle varie partite. Tra cui appunto quella di far disputare Juventus-Inter (e le altre partite rimandate) mercoledì o giovedì. Facendo slittare pertanto le semifinali di Coppa Italia previste proprio in quei giorni. Non facile però trovare un’intesa. E soprattutto, per evidenti motivi, la decisione andrà presa nelle prossime ore.

Nel caso dello slittamento della Coppa Italia sarebbe una vittoria del presidente De Laurentiis dal momento che il Napoli aveva già fatto sapere di essere propenso a questa soluzione piuttosto che giocare a porte chiuse

“Con l’Inter in Coppa Italia si deve giocare a porte aperte, anzi sarebbe meglio far giocare le semifinali a maggio e far giocare Juve-Inter di campionato mercoledì prossimo”.