Gazzetta: il Napoli pensa di sospendere gli stipendi per garantirsi sulle multe

Non accenna a risolversi la questione multe, per gli arbitrari si dovrà attendere l’autunno e intanto la società pensa a cautelarsi con il blocco degli stipendi

Beneficenza sì, ma non vero i calciatori. Ed è così che il Napoli non accenna a voler chiudere la questione multe nata la notte dell’ammutinamento come riporta la Gazzetta dello Sport.

Nel club azzurro non si riesce a trovare alcuna mediazione per chiudere quella vicenda esplosa il 5 novembre con l’ammutinamento dei giocatori, che si rifiutarono di andare in ritiro.

Frattanto la situazione di emergenza ha fatto slittare le decisioni giuridiche e se ne riparlerà in autunno.