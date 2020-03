Gazzetta: Arsenal e Tottenham in fila per Milik

Difficile che il polacco trovi l’accordo con il club per il rinnovo. Il Napoli prevede di incassare con lui almeno 50 milioni, ma potrebbero essere di più

Non è oramai un mistero che il futuro di Milik sia sempre più lontano dal Napoli dal momento che con la società non è stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. Dall’Inghilterra arrivano voci dell’interessamento di Arsenal e Tottenham per il polacco, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Intorno ai 50 milioni è quello che intende ricavar dalla vendita il Napoli. Cifra che potrà solo lievitare se a bussare fossero per l’appunto due selle “six big” inglesi, cioè i club fra i più ricchi al mondo

Del resto Milik ha una media realizzativa da fare invidia, considerando anche i numerosi infortuni a cui è andato incontro da quando è in azzurro