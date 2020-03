Gattuso: “Napoli è stata una scelta d’orgoglio e sono contento di averla fatta”

Il tecnico del Napoli a Sky «Quando andrò via voglio essere ricordato per la serietà e la voglia, per aver fatto cose importanti»

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ha rilasciato ieri una lunga intervista a Sky in cui ha parlato di calcio, della sua esperienza da calciatore prima e allenatore poi. Due cose diverse, dice Ringhio, non basta aver giocato per poter allenare. Racconta la sua meraviglia alla chiamata del Napoli, ma soprattuto il suo orgoglio

«Sapevo che venivo in un grande club, che negli ultimi 7-8 anni è diventato uno dei primi al mondo. Mi ha colpito la chiamata di De Laurentiis. Non me l’aspettavo, conoscevo il valore di Carlo, è stata una questione di orgoglio e sono contento pur sapendo delle difficoltà. Allenare questi giocatori e lavorare in una città così mi dà carica e soddisfazione. Quando andrò via voglio essere ricordato per la serietà e la voglia, per aver fatto cose importanti. Ma gli idoli devono essere i calciatori perché vanno loro in campo».