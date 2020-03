Gaetano: “Cremona al centro dell’emergenza. Ho pensato di rientrare, ma sarebbe stato pericoloso”

Il Corriere del Mezzogiorno intervista il calciatore del Napoli Gianluca Gaetano. In prestito alla Cremonese, vive da Cremona il dramma dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Anche Gaetano ha offerto il suo sostegno all’ospedale Cotugno, con una donazione. Racconta della partita del 22 febbraio ad Ascoli, rinviata a mezz’ora dal fischio di inizio. Dice che non c’era, tra i giocatori, la percezione di ciò che stava accadendo.

“Anzi, ero anche arrabbiato, avevamo già raggiunto lo stadio, la concentrazione era a mille. Volevo scendere in campo per la mia squadra e poi il dietrofront. In quei giorni il Coronavirus ci veniva raccontato come un’influenza. Una emergenza da tenere sotto controllo. Nessuno credo immaginasse la portata che avrebbe avuto”.