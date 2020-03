De Luca: “Un ufficiale ha ordinato di rispettare ordinanza nazionale e non quella regionale. Lo denunceremo”

Il presidente della Regione Campania: “Sta violando la legge. Dal punto di vista sanitario valgono le ordinanze della Regione”

Un Vincenzo De Luca agguerritissimo quello che ha parlato poco fa in diretta Facebook. Soprattutto inviperito contro chi non rispetta le ordinanze restrittive emanate dalla Regione Campania per arginare il contagio da Covid-19.

“C’è addirittura chi ha fatto ricorso al Tar contro la nostra ordinanza. Ed è grave che non lo dica anche il Governo che non si può fare sport”.

Il presidente della Regione ha poi raccontato quanto successo in una caserma delle forze armate.

“In una caserma un ufficiale del corpo delle forze armate ha emesso un ordine di servizio in cui ha detto che andava rispettata solo l’ordinanza nazionale e non quella regionale. Lo denunceremo. Sta violando la legge. Che mandiamo a fare le pattuglie in giro?”.

E ha aggiunto:

“Le ordinanze nazionali sono vaghe. Mi permetto di invitare il governo a emanare ordinanze perentorie. Dal punto di vista sanitario, valgono le ordinanze della Regione”.

Per il Governatore bisogna chiudere tutto, tranne i servizi essenziali. Ha annunciato che sono in via di definizione due nuove ordinanze per la Campania.