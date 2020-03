De Laurentiis vuole riprendere gli allenamenti mercoledì. Il sindaco di Castel Volturno è contrario

La notizia della ripresa degli allenamenti non è piaciuta neanche al sindaco di Castel Volturno Luigi Umberto Petrella

“In questo momento bisogna mettere da parte tutte le cose non essenziali e lasciare solo l’indispensabile, poi ci sarà tempo per riprendere le attività di tutti i giorni e anche lo sport. Lo sport può passare in seconda linea, non è un aspetto prioritario, bisogna chiudere tutto”.