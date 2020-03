CorSport: Verona-Napoli, oggi si capirà se Maksimovic ce la fa. Koulibaly in ripresa

L’Europa è più vicina e il Napoli non può sbagliare. Manolas è sempre più leader del reparto e Di Lorenzo ha già giocato centrale. C’è anche Luperto in panchina, ma prima si scioglierà il ballottaggio tra il serbo e Koulibaly

La classifica, dopo la giornata di ieri, è un po’ più favorevole al Napoli e la partita contro il Verona diventa ancora più importante. Ci vorranno tutte le forze per tentare l’impresa. Ma c’è un’incognita in difesa, dopo l’infortunio di Maksimovic, la scorsa settimana, in allenamento. Oggi il serbo sarà valutato dallo staff medico del Napoli, dopo il weekend di riposo. Gattuso dovrà decidere chi schierare contro il Verona, se lui o Koulibaly.

“Su Maksimovic si capirà in fretta, così come su Koulibaly, che sta meglio, sente di stare praticamente bene e vorrebbe rientrare. Dal 3 dicembre, giorno dell’infortunio con il Parma, gli è stato possibile soltanto con il Lecce, quando è emersa la precarietà della sua condizione e la necessità di doversi allenare”.

Come centrali il Napoli ha sempre Manolas, sempre più leader del reparto difensivo, e anche Di Lorenzo ha già dato in quel ruolo. In panchina, poi, c’è anche Luperto.

“Ma prima arriverà la soluzione del ballottaggio tra Maksimovic e Koulibaly”.