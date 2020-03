CorSport: spunta l’ipotesi Juve-Milan a porte chiuse

Dipenderà tutto dal presidente della regione Piemonte, Cirio. Se prorogherà la chiusura delle scuole fino a lunedì, allora anche la partita, inizialmente prevista a porte aperte, potrebbe essere disputata in uno stadio vuoto

La partita di mercoledì tra Juventus e Milan per la semifinale di Coppa Italia avrebbe dovuto essere a porte semiaperte. Ma non è ancora detta l’ultima parola. Anche se la Juventus, sul suo sito, aveva già dato il via libera ai tifosi con alcune restrizioni. L’Allianz potrebbe essere chiuso al pubblico.

Dipenderà tutto dalla decisione del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Lo spiega il Corriere dello Sport.

“Cirio sta valutando l’idea di rinviare l’apertura delle scuole a lunedì 9 marzo, invece che questo mercoledì, come annunciato in un primo momento. Diverse riunioni che hanno coinvolto prefettura, istituzioni sanitarie e scolastiche potrebbero segnare la svolta, vista la situazione di preoccupazione e allarme che c’è ancora per il contagio del Coronavirus. Se venisse ufficializzata la riapertura delle scuole al prossimo lunedì, allora la semifinale di ritorno tra la Juve e il Milan verrebbe giocata a porte chiuse. Si attendono novità”.