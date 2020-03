CorSport: Coppa Italia, ipotesi di Final Four all’inizio della prossima stagione

Si giocherebbe con rose diverse dalle attuali. A meno che Inter, Juve e Napoli non vadano oltre i quarti delle coppe europee. In quel caso, a meno di altri rinvii – si assegnerebbe il trofeo nel 2019-20

Ieri sono state ufficializzate le date delle partite del prossimo weekend. In pratica i recuperi delle sei gare rinviate la scorsa settimana, compresa Juventus-Inter. Il calcio di Serie A, B, C e del torneo Primavera riparte, mentre restano fermi fino al 15 marzo la Serie D, i campionati dilettantistici, lo Juniores e i tornei giovanili. Ci si potrà allenare ma non giocare partite. Oggi, spiega il Corriere dello Sport, sarà ufficializzato il calendario di Serie A fino alla prossima sosta per le Nazionali. Slitterà tutto, ma vanno organizzati anticipi e posticipi.

I due interrogativi riguardano Inter-Sampdoria, per cui ancora non è una data, e gli impegni di Coppa Italia. il quotidiano dello sport scrive:

“L’ipotesi di organizzare una Final Four è in pieni, addirittura anche all’inizio della prossima stagione con rose diverse rispetto alle attuali (serve un comunicato della Figc perché ciò accada). Se però Inter, Napoli e Juventus non andranno oltre i quarti delle coppe europee (e non ci saranno altri rinvii), potrebbe esserci il tempo per assegnare la Coppa Italia nel 2019-20”.