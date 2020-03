Corsport: club divisi tra chi vuole riprendere e chi considera il campionato chiuso

La Lega non prenderà una decisione prima che lo abbia fatto il Governo perché ci sono di messo i diritti tv che adesso sono garantiti per «causa di forza maggiore»

La discussione in Lega al momento non è più sulla data in cui si tornerà a giocare, ma su se si tornerà. Non tutti i club sono più convinti che si possa riprendere il campionato 2019-20, anche se ufficialmente la Lega non prenderà nessuna decisione aspettando sempre le decisioni del Governo per una questione legata ai diritti tv.