Come riporta il Corriere della Sera il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis preme affinché la gara di Coppa Italia Napoli -Inter si giochi a porte aperte

Aurelio De Laurentiis si è subito mosso con il Coni, la Lega e la Figc. Il presidente del Napoli, ieri sera allo stadio per Napoli-Torino, ha chiesto che la semifinale di coppa Italia tra Napoli e Inter, prevista giovedì sera al San Paolo, si giochi come previsto a porte aperte. Se invece la prefettura o il governo dovessero decidere, per un motivo o un altro, che anche a Napoli debbano essere applicare misure di emergenza sanitaria, per il presidente azzurro, Napoli-Inter va spostata ad altra data, così com’è stato stabilito per la sfida di campionato tra Juventus e Inter

Il Napoli fino ad oggi ha venduto per la sfida di Coppa Italia circa 49 mila biglietti, cioè quando la Juve per la super sfida scudetto e per adesso Napoli non è ritenuta zona a rischio