Coronavirus Italia, scende il numero dei contagi, ma non quello delle vittime

Borrelli: “Chi è positivo ed esce ha un comportamento da evitare per il contagio degli altri, ma anche per le conseguenze penali molto importanti”

Come di consueto il capo della Protezione Civile Borrelli ha comunicato i numeri dell’emergenza coronavirus in Italia. L’aumento dei contagi di oggi parla di + 1.648 a fronte di un incremento di 3.815 di ieri. Complessivamente in Italia ci sono quindi 75.528 attualmente positive.

Cresce ancora il bilancio delle vittime che è stato di 812 persone che si aggiungono alle precedenti per un totale di 11591. Incoraggiante invece il numero dei guariti che sale oggi a +1.590 portando a 14.620 i guariti dall’inizio dell’epidemia in Italia

Il capo della Protezione Civile ha ricordato le responsabilità di coloro che escono di casa pur sapendo di essere positivi commentando le oltre 6 mila denunce fatte ieri dalle forze dell’ordine

“Chi è positivo ed esce ha un comportamento che non va tenuto per evitare il contagio ad altri connazionali, ma anche per le conseguenze penali molto importanti. Ognuno di noi deve rispettare le indicazioni delle autorità, dobbiamo seguire l’indicazione di rimanere a casa e uscire solo per lo stretto indispensabile, perché solo rispettando queste misure riusciremo a sconfiggere il virus prima possibile”