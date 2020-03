Cede anche Wimbledon: mercoledì sarà ufficialmente annullato

Lo ha anticipato a Sky Sports Germania il vice presidente della federtennis tedesca, Dirk Hordorff. Anche il Roland Garros, spostato a fine settembre, potrebbe saltare

L’ufficialità arriverà mercoledì quando si riuniranno i membri dell’All England Lawn Tennis club: salta anche Wimbledon. Lo ha anticipato a Sky Sports Germania il vice presidente della federtennis tedesca, Dirk Hordorff. Il quale lascia intendere anche probabilmente anche il Roland Garros, spostato da maggio a fine settembre con una decisione unilaterale degli organizzatori, non si disputerà.

“Faccio parte anche dell’ATP e della WTA. E’ una decisione necessaria, già presa. Non ci sono dubbi. E’ completamente non realistico immaginare che con le restrizioni attuali si possa disputare un torneo che prevederebbe lo spostamento di centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo. E’ impensabile”.

Il più prestigioso torneo di tennis del mondo, in calendario dal 29 giugno al 12 luglio, verrà dunque cancellato per la terza volta nella sua storia (prima solo per due guerre mondiali), anche perché le condizioni climatiche adatte ad un torneo su erba non durano a lunga e il riposizionamento in un momento diverso dell’anno appare difficoltoso.