Calcio e Finanza: quanto i club di Serie A pagano i dipendenti (non tesserati)

Quanto i club di Serie A pagano i dipendenti (non tesserati)

Calcio e Finanza propone oggi un’interessante analisi dei costi del club di serie A che va al di là di quelli che sono gli ingaggi e le spese per i calciatori. Questa risulta essere una fetta del bilancio sicuramente inferiore a quella dei tesserati, ma che ricopre comunque il suo peso.

Considerando infatti gli ultimi documenti resi noti dai 20 club che disputano la massima serie nella stagione 2019/20, sono infatti 1.581 i dipendenti non tesserati che fanno parte delle società.

Sulla cifra complessiva (così come sulla media) impattano ovviamente non solo il numero di dipendenti, ma anche la presenza di contratti pesanti tra dirigenti e top manager: a pagare di più in salari e stipendi così è l’Inter (18,8 milioni), seguita da Juventus (14,4 milioni) e Roma (13,6 milioni).