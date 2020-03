Bocca: “Basta, chiudiamo qui il campionato. Pensiamo alla salute”

L’editorialista di Repubblica: “Mai raggiunto un punto così basso in Italia. Magari sposteremo l’intero campionato 2019-2020 al 2020-2021: così evitiamo di prenderci a pesci a faccia”

“Non ricordo uno scontro così feroce, volgare e scomposto tra alti dirigenti del nostro calcio”. E in un momento “in cui serviva una compattezza totale”, e “il calcio si è disgregato e azzuffato in maniera inaccettabile”, Fabrizio Bocca propone di chiudere qui il campionato, altro che porte chiuse: “Basta, pensiamo alla salute”.

L’editorialista di Repubblica non pensava “saremmo mai arrivati a un punto così basso. Il calcio in questi giorni ha dato il peggio di se stesso. Mi dispiace per i tifosi ma fossi il ministro competente io il campionato lo chiuderei qui e amen, ci si rivede quando l’emergenza sarà passata. Magari lo riprenderemo al punto dove eravamo rimasti, e invece di preoccuparci di una manciata di partite o una giornata da rinviare e/o giocare a porte chiuse o aperte, magari sposteremo l’intero campionato 2019-2020 al 2020-2021: così evitiamo di prenderci a pesci a faccia mentre intorno hanno ben altri problemi. Ci rivediamo a settembre e vediamo, oggi non possiamo stare qui a preoccuparci, arrabbiarci e indignarci per un fatto del genere. Stop, chiuso, fine: pensiamo alla salute e amen”.