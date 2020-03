Bild: il Bayern riduce gli stipendi del 20%

Anche Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach, Werder Bremen e Schalke 04 pronti a prendere gli stessi provvedimenti

Mentre in Italia si continua a discutere sulla questione stipendi dei calciatori, sembra che in Germania si sia arrivati in alcuni casi ad una soluzione. Secondo la Bild, infatti, i giocatori del Bayern Monaco avrebbero accettato un taglio dell’ingaggio del 20%. Non solo i calciatori ma anche i dirigenti del club tedesco avrebbero aderito all’operazione.

Anche altri club in Bundesliga hanno preso la stessa strada, come il Borussia Dortmund dove il tecnico Lucien Favre sarebbe pronto ad accettare la riduzione dello stipendio. Anche i giocatori di Borussia Monchengladbach, Werder Bremen e Schalke 04, sarebbero pronti a ridurre gli ingaggi.