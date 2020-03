L’azienda di Tronchetti Provera ha donato 65 ventilatori per terapia intensiva, 5.000 tute protettive per gli operatori sanitari e 20.000 maschere facciali

Lo sport continua a mobilitarsi e a sostenere l’Italia e soprattuto la Lombardia per terribile crisi sanitaria causata dal coronavirus

Anche Pirelli ha risposto all’appello della Regione Lombardia donando 65 ventilatori per terapia intensiva, 5.000 tute protettive per gli operatori sanitari e 20.000 maschere facciali.

Il CEO di Pirelli, Marco Tronchetti Provera ha spiegato

“In un momento di così grande difficoltà, vogliamo stare vicini alla nostra regione e al nostro paese. Dobbiamo dunque ringraziare tutti i nostri partners che ci hanno aiutati in questa iniziativa, per supportare il sistema sanitario in modo rapido ed efficace”