I risultati sono attesi per metà maggio. La sperimentazione sull’uomo potrebbe partire in autunno

In Italia sono partiti i test preclinici di cinque vaccini per sconfiggere il Covid-19. I risultati sono attesi per metà maggio. La sperimentazione sull’uomo potrebbe partire in autunno.

I vaccini vanno ad incidere sulla proteina Spike, la principale arma con cui il virus aggredisce le cellule respiratorie umane.