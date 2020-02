Valdano elogia Fabian: «Il suo talento colpisce quando meno te l’aspetti»

Sul Paìs: «La crisi del Napoli ci aveva fatto dimenticare di lui. Ma lui è riapparso segnando un meraviglioso gol all’Inter. Testa alta, gioca da stratega»

Jorge Valdano sul Pais ricorda oggi alla Spagna calcistica che Fabian Ruiz c’è.

La crisi del Napoli ha causato un tale rumore che ci siamo dimenticati di Fabian.

Ma, come scrive Valdano, è stato lo stesso centrocampista del Napoli ha ricordarlo con lo splendido gol messo a segno nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter

Ma questa settimana ha detto “eccomi”, segnando un gol meraviglioso sull’Inter.

Un gol che acquisisce molto più valore per come è stato messo a segno contro una squadra che gioca all’italiana, cioè chiudendo ogni spazio, come quella di Conte

A causa del suo stile cadenzata, più che un’opera teatrale sembrava un consiglio lento da parte del nonno. Alto, con la testa sollevata, come uno stratega con un campo d’azione che va da un’area all’altra, trasmette tanta tranquillità e sicurezza che, quando riceve la palla, termina l’incertezza del gioco e uno, da dilettante, si rilassa. Fino a quando il suo talento non colpisce come un urlo che ti solleva dal sedile.