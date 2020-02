Tuttosport: incontro Amazon-Lega Serie A per i diritti tv

Ieri mattina i rappresentanti di Amazon hanno incontrato i vertici della Lega Serie A. Il tema potrebbe essere quello dei diritti tv del campionato italiano 2021-24, scrive Tuttosport.

“Amazon sta investendo molto nel calcio europeo: ha acquistato un pacchetto di 20 partite di Premier League in Inghilterra e alcune gare di Champions League in Germania. Per i club di Serie A sarebbe un’ottima notizia se la multinazionale di Seattle replicasse lo stesso schema in Italia. Sul tavolo potrebbe esserci anche la richiesta di Amazon di realizzare nuovi prodotti audiovisivi negli spogliatoi prima e dopo le partite”.