Tuttosport: Gattuso chiede al Napoli continuità e di non abbassare la guardia

E’ stato chiaro il messaggio lanciato da Gattuso al Napoli prima della partenza per Genova, scrive Tuttosport.

L’allenatore lo ha sottolineato perché forse ricorda l’inatteso scivolone contro la Fiorentina dopo le ottime prestazioni con Inter e Lazio.

“Il Napoli è reduce da due vittorie importanti, contro Lazio e Juventus, con un solo gol subito. Ed è per questa ragione che Gattuso che ha chiesto alla sua squadra di non abbassare la guardia. E di provare a conquistare una vittoria che permetterebbe di tornare a guardare con ottimismo alla restante parte della stagione e all’obiettivo Europa. Non soltanto l’Europa League, che conquistando la vittoria stasera disterebbe solo 2 punti ma anche alla zona Champions: Atalanta e Roma sarebbero a sole tre vittorie di distacco”.