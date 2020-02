Tra Barcellona e Real è “guerra” per Lautaro. Messi: “E’ un giocatore spettacolare”

Il Mundo Deportivo: costa 111 milioni, entrambe i club sono disposti a pagare la clausola. Il dubbio è solo chi riuscirà a convincere l’attaccante dell’Inter

E’ “guerra” tra Barcellona e Real Madrid per Lautaro Martínez. E’ il nome per l’attacco dei blaugrana, conteso per però dal Real.

A pochi giorni dal “clasico”, scrive il Mundo Deportivo, si apre un nuovo fronte nella contesa. Chi riuscirà a conquistare l’attaccante dell’Inter?

Secondo il Mundo deciderà il giocatore, ed è proprio su questo che si gioca la partita. La clausola per portarlo a casa è fissa: 111 milioni di euro. Tocca convincere l’argentino. Entrambe in questo momento hanno seri problemi in attacco. Al Barca manca Suarez, e il Real dopo la partenza di Ronaldo non ha più trovato costanza in quel reparto.

Le controversie interne al Barcellona potrebbero frenare l’acquisto, ma Messi ha messo a segno un colpo non da poco elogiando pubblicamente Lautaro: “E’ un giocatore spettacolare, e si avvia a diventare un campione. E’ molto forte nell’uno contro uno e ha un gran fiuto del gol. Ha qualità, è completo”.

espectacular, tiene unas condiciones impresionantes, se veía que iba a ser un gran jugador, ahora explotó y lo está mostrando. Es muy fuerte, tiene un uno contra uno muy bueno y mucho gol, en el área se pelea con cualquiera, aguanta, se gira, se la rebusca solo. Tiene mucha calidad. Es muy completo”,