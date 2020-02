Sportmediaset: il risiko che porterebbe Icardi e Jorginho alla Juve e Pjanic al Psg

“Il Psg in questo momento non è più convinto di riscattarlo per 70 milioni, nonostante Leonardo solo poco tempo fa parlasse bene dell’ex capitano interista. I rapporti difficili con Neymar e altre stelle parigine hanno invece aumentato la nostalgia icardiana per l’Italia. La Juventus in gran segreto starebbe quindi cercando di convincere il Psg a pagare all’Inter il prezzo del riscatto di Icardi per poi girarlo ai bianconeri mettendo sul piatto il cartellino equivalente di Miralem Pjanic, pallino di Leonardo e già obiettivo dei transalpini in estate, che a Parigi ci andrebbe volentieri”.