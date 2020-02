Sport: per il Barcellona è quasi impossibile vincere la Champions

Setién ha messo in campo una squadra ultraconservatrice se Valverde lo avesse fatto avrebbero corso fiumi di inchiostro per settimane

Una partita mediocre che conferma quanto il Barça sia catatonico in Champions, scrive oggi Sport, alimentando una polemica nei confronti di Setién.

Il Barcellona resta ovviamente in una posizione privilegiata per passare il turno. La partita lascia però la sensazione che il tecnico abbia messo in campo una squadra ultraconservatrice con Rakitic e Vidal

se Valverde lo avesse fatto avrebbero corso fiumi di inchiostro per settimane, e non senza motivo. Setién ha inviato un messaggio disastroso con i suoi undici

Al momento l’unico piano del Barcellona è puntare su Messi, sopravvivere aggrappato a lui

La verità è che il Barça è oggi una squadra esaurita, in cui ci sono seri problemi di pianificazione (come Busquets ha denunciato apertamente alla fine della partita). Sia per gioco, per pianificazione o per la mancanza di truppe, la diagnosi è chiara: è quasi impossibile vincere la Champions League.