Sky: ancora un problemino al ginocchio per Insigne

Massimo Ugolini commenta, a Sky, la formazione del Napoli scelta da Gennaro Gattuso per la partita contro il Cagliari.

“Un Napoli nel segno della continuità. Rispetto alla formazione vista contro l’Inter in Coppa Italia, Gattuso ne cambia solo uno, Hysaj. Conferma anche il centrocampo con Fabian Ruiz e Demme. In attacco Elmas al posto di Insigne. Insigne in verità è stato provato fino a questa mattina, ma ha ancora un problemino al ginocchio”.