Sky: «Ancelotti era stato chiamato per vincere lo scudetto, passato il progetto è stato mandato via»

Prima della gara contro il Lecce Marocchi: «Gattuso non mostra mai in tv il suo lato sanguigno»

Nel pre partita della gara di oggi del Napoli contro il Lecce nel salotto di Sky si parla di allenatori e quindi di Carlo Ancelotti e Rino Gattuso. Delle differenze dei due uomini e del loro Napoli. Marocchi ha commentato

«Senza dire chi è migliore, Ancelotti era stato chiamato per vincere lo scudetto, poi non sempre quello che vuoi succede. Non vinto lo scudetto via Ancelotti e si ricomincia da capo con un nuovo allenatore.

Di Gattuso c’è da dire che quando viene alle interviste vuole parlare solo di calcio tiene nascosto nello spogliatoio quello che è il Rino sanguigno»