Sconcerti: sbagliato considerare la Lazio una sorpresa, è la più completa tra le squadre di testa

Sul Corsera scrive che la fortuna della squadra di Inzaghi è stata di crescere in silenzio, inaspettata. Non ha riserve, ma non le vuole. Non ha partite infrasettimanali, è una squadra semplice, ma con corsa e qualità

Tra le tre squadre in vetta alla classifica, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, è la Lazio la più completa.

“Per avere un’idea basta un piccolo dato: ha subito gli stessi gol dell’Inter (20) e ne ha segnati 5 in più”.

La squadra di Inzaghi ha il miglior centrocampo d’Italia e forse anche il miglior centrocampista, Luis Alberto.

“Ha avuto la fortuna di crescere in silenzio, inaspettata e quasi non gradita in una corsa classica come quella tra Juve e Inter. È anzi il suo riferimento, la spontaneità con cui è rimasta attaccata alle prime, a mettere qualche dubbio sulle capacità universali di Juve e Inter”.

E’ sempre biancoceleste il capocannoniere del campionato, mentre i suoi giocatori sono perfetti per i loro ruoli. E ha anche un eccezionale fantasista d’attacco, che è Correa.

“Non ha riserve, ma non le vuole. Inzaghi ha costruito un gruppo, non vuole sfinirlo, ma nemmeno disturbarlo. Conta sulla felice disgrazia di non avere più partite da giocare a metà settimana. La Lazio è una squadra semplice, ma con corsa e qualità, più tante piccole varianti che Inzaghi dedica ogni volta all’avversario di turno. È in generale una seconda squadra che si è però completata spontaneamente fino a raggiungere le avversarie”.

Non ha una storia alle spalle, ma sono anni che è seconda in Italia

“per vittorie, un modello scorbutico di società, testardo come il suo presidente, ma estremamente razionale”.

Quest’anno ha già battuto la Juve due volte e domenica incontrerà l’Inter.

“La Lazio resta ancora una specie di sorpresa. Credo sia un errore. In una stagione di nuovi transiti, la Lazio ha tutto per arrivare fino in fondo”.