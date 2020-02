Salvini su Valeri: “Perché non è sceso in campo direttamente con la maglia bianconera?”

Il commento dell’ex ministro degli Interni, Matteo Salvini, sotto un post del Milan su Instagram, sulla prestazione dell’arbitro Valeri nella semifinale di andata di Coppa Italia tra i rossoneri e la Juventus

“Perché l’arbitro non è sceso in campo direttamente con la maglia bianconera già che c’era?”. È il commento dell’ex ministro degli Interni, Matteo Salvini, sotto un post del Milan su Instagram, sulla prestazione dell’arbitro Valeri nella semifinale di andata di Coppa Italia tra i rossoneri e la Juventus, terminata 1-1 con il contestato rigore assegnato e realizzato da Cristiano Ronaldo al 91′ per un fallo di mano di Calabria