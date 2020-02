Repubblica: sul volto dei giocatori del Napoli in allenamento più sconcerto che rabbia

Sui volti dei calciatori del Napoli, ieri, alla ripresa degli allenamenti, c’era più sconcerto che rabbia, scrive Repubblica Napoli.

“Il Napoli pensava di essere finalmente uscito dal tunnel dopo le tre vittorie consecutive contro Lazio, Juventus e Sampdoria. Ed è proprio per questo che il quinto ko subito nelle ultime sei partite di campionato al San Paolo si è trasformato in una ferita ancora più dolorosa e profonda, per Insigne e compagni. Sui loro volti c’era infatti più sconcerto che rabbia, alla ripresa della preparazione di ieri mattina”.