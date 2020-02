Repubblica: “Questo Barcellona qui si poteva pure spedire nella Napoli sotterranea”

Repubblica affida la cronaca di Napoli-Barcellona a Fabrizio Bocca. Ecco due stralci.

Il fantasma di Maradona esorcizzato, Messi normalizzato. Il pareggio del San Paolo con i gol di Mertens e Griezmann è buono per il Napoli se si pensa che al momento del sorteggio il Barcellona fu accolto come una sciagura. Certo l’1-1 lascia il boccino nelle mani ancora di Messi e al ritorno, il 18 marzo al Camp Nou, ci vorrà un mezzo miracolo. Però il Napoli di quest’anno ci ha abituato a grandi sorprese in Champions. Peccato, perché la banda Gattuso avrebbe potuto perfino vincerla questa partita e dunque qualche rimpianto resta.

La notte di Messi e del fantasma di Maradona lascia ricordi dolci e un velo di amarezza. Questo Barcellona qui si poteva pure spedire nella Napoli sotterranea.