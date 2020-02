Repubblica: la carezza di Mertens allo stemma del Napoli è un messaggio per il futuro?

Dopo il gol numero 121 il belga ha accarezzato il simbolo della squadra sulla maglia. E’ ancora in attesa di rinnovo. Che ci sia speranza che resti?

Ieri Dries Mertens ha segnato il gol numero 121 in maglia azzurra. Il belga è riuscito finalmente a raggiungere Marek Hamsik nella classifica marcatori del Napoli. Lo ha fatto con un gol splendido, proprio durante Napoli-Barcellona al San Paolo. Quella che doveva essere la notte del confronto tra Leo Messi e Maradona si è rivelata, invece, la notte dell’incoronazione di Ciro.

Repubblica Napoli commenta l’esultanza del belga. In particolare la sua carezza allo stemma del Napoli impresso sulla maglia. Che sia un messaggio per il futuro? Dries non ha ancora rinnovato con il Napoli. E’ rimasto qui a gennaio, nonostante il mercato. E’ ancora qui nonostante dal primo febbraio sia libero di andare.

“Segna il gol numero 121 e agguanta Hamsik al vertice della classifica dei marcatori della storia azzurra. Poi accarezza lo stemma del Napoli sulla maglia, sembra quasi voler lanciare un messaggio per il futuro, ma deve arrendersi dopo 54’ per un fallo di Busquets. Esce e quasi per uno strano scherzo del destino il Barcellona rovina la notte del San Paolo con l’1-1 di Griezmann che complica la qualificazione”.