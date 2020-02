Repubblica: il post Koulibaly è già cominciato, c’è il Psg ma anche lo United

Il difensore vuole la Champions e il Napoli non si metterà di traverso. SI parte da una base di 100 milioni

Ieri Le Parisien ha lanciato la bomba: Koulibaly ha comprato casa a Parigi. Ed ecco tornare le sirene di mercato del Psg.

Il corteggiamento dei francesi, del resto, scrive Repubblica Napoli, dura da mesi e a giugno potrebbero tornare all’attacco.

“Koulibaly sostituirebbe il brasiliano Thiago Silva, arrivato a scadenza di contratto, quindi l’idea di presentare una maxi-offerta al Napoli è molto probabile. Leonardo, direttore sportivo del club parigino, sta mantenendo i contatti con l’entourage del giocatore che sembra intenzionato a cambiare aria al termine di questo campionato”.

La stagione in corso non è certo positiva per il difensore senegalese. L’autogol allo Stadium, gli infortuni, un rendimento ben al di sotto dei suoi standard. Ma ciò non toglie che in estate si possa scatenare, per lui, una vera e propria asta. L’addio al Napoli sembra probabile anche per via della Champions.

“La Champions League è l’altro argomento che fa pendere la bilancia verso l’addio al Napoli. L’obiettivo del fuoriclasse è disputare da protagonista la competizione più importante e il Psg gli garantirebbe la possibilità di arrivare fino in fondo. Koulibaly ha una clausola rescissoria valida per l’estero di 150 milioni di euro, ma il Napoli è intenzionato ad ascoltare offerte, a patto che siano almeno di 100 milioni”.

Tra le squadre interessate al senegalese ci sono anche Manchester City e Manchester United. Il primo non è avvantaggiato dall’esclusione dalla Champions per squalifica. Mentre lo United fa sul serio da almeno un anno.

“De Laurentiis ha già rifiutato una proposta da 105 milioni di euro ma stavolta potrebbero esserci tutte le condizioni per la cessione di Koulibaly. I rapporti con la società sono ottimi e il Napoli stavolta non si metterebbe di traverso alla partenza del campione diventato grande con la maglia azzurra. Ci sarebbe un vero e proprio patto tra gentiluomini: il Napoli non ha voluto cederlo la scorsa estate perché aveva già perso Raul Albiol, ma ora sarebbe pronto a voltare pagina cambiando il reparto arretrato”.

In fondo, adesso, il Napoli ha la certezza di poter contare su Manolas e Maksimovic. Luperto ha rinnovato il suo contratto ed è già stato acquistato Rrahmani dal Verona. Si segue anche Pezzella, della Fiorentina.

“Il post Koulibaly è già cominciato”.