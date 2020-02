Politano disastroso, fatica a decidere cosa fare nel primo tempo

Il voto di tutti i quotidiani è 5,5, tranne uno stringato 6 di Repubblica. Il Napoli pende a sinistra e lui è scarsamente coinvolto nel gioco

Nei giudizi dei quotidiani Matteo Politano non arriva alla sufficienza se non per lo stringatissimo 6 che gli attribuisce Repubblica. Per il resto, le voci sono unanimi: il pupillo di Gattuso non supera il 5,5.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Ha provato a sfidare Martella nello stretto, non gli è riuscito”

Il Corriere dello Sport fa notare il suo mancato coinvolgimento nel gioco anche perché tutto passa per il lato opposto del campo:

“Il Napoli pende a sinistra e così non viene quasi mai coinvolto”

Questo, invece, il giudizio del Mattino:

“Difficile trovare uno spunto, una situazione di superiorità creata, con il Napoli che gioca meno dalla sua parte, con i movimenti che non sono tali da farsi premiare. Fatica a decidere cosa fare per il primo tempo, poi un po’ si ritrova nella corsa e nelle progressioni. E si fa vedere per i recuperi difensivi”.