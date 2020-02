Nella posta di Cucci un lettore accusa Gattuso di minare la serenità di Ospina e Meret con il turnover

Sul Corriere dello Sport Cucci ricorda che negli ultimi anni il Napoli ha reso comunque la vita difficile alla Juve e se non ha vinto lo scudetto è stato perché Sarri non è stato sveglio

Nella consueta rubrica di Italo Cucci riservata alle lettere dei tifosi ce n’è uno oggi che si firma Luigi Cacciapuoti e che ammette di aver perso ogni fiducia dopo la sconfitta contro il Lecce, arrendendosi all’idea che questa stagione del Napoli debba andare così. Ma non risparmia qualche critica a Gattuso per l’eccessivo turnover in porta

A proposito di Gattuso, credo che la strana alternanza dei portieri stia togliendo tranquillità sia ad Ospina, responsabile del primo gol con una respinta beffarda sui piedi di Lapadula, sia a Meret che credo sia uno dei portieri più forti del nostro campionato

Åbbandonata ogni speranza di gloria non resta altro da fare che sedersi sul divano ed assistere alla entusiasmante lotta scudetto che questa stagione offre con Inter e Lazio che minano il primato della Juve

Cucci risponde ricordando che se è vero che il Napoli vive una stagione difficile non è giusto dimenticare il passato

vorrei che non si dimenticasse che se ci siamo divertiti, negli ultimi anni, lo dobbiamo al solo Napoli che ha reso la vita meno facile – a volte difficile – alla Juventus. Se Sarri fosse stato sveglio le avrebbe portato via lo scudetto.